279 170 псковичей привились первым компонентом в Псковской области

11:37, 27 января 2022, ПАИ

279 170 жителей Псковской области привились первым компонентом. За сутки привилось 958 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Согласно актуальной статистике по вакцинации против COVID-19, двумя компонентами привился 91 человек за сутки, ревакцинацию прошли 885 псковичей. На данный момент использовано 78,9% поступившей вакцины.

«Динамика прививочной кампании идет вверх. Благодарю всех, кто сделал выбор в пользу защиты своего здоровья», - добавил губернатор.