За 5 лет в Псковской области капитально отремонтируют 79 объектов здравоохранения

11:45, 27 января 2022, ПАИ

За пять лет в Псковской области планируется капитальный ремонт 79 объектов здравоохранения, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в рамках парламентского часа на 6-й сессии Псковского областного Собрания 27 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На капитальный ремонт объектов будет потрачено более 451 млн рублей. В 2021 году было капитально отремонтировано 32 объекта, в 2022 году планируется отремонтировать 6, в 2023 – 4, в 2024 – 17, в 2025 – 20.

Капитальный ремонт будет проходить в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области», которая будет реализована за пять лет - с 2021 года по 2025 год. Программа будет финансироваться из федерального и регионального бюджетов, на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе потратят 2,7 млрд рублей.