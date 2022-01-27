212 единиц транспорта закупит Псковская область в рамках модернизации первичного звена здравоохранения

11:45, 27 января 2022, ПАИ

Всего в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» будет приобретено 212 единиц медицинского транспорта на общую сумму 152 млн 607,19 тысячи рублей. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в рамках парламентского часа на 6-й сессии Псковского областного Собрания 27 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В 2021 году уже было закуплено для доставки пациентов в медицинские организации 40 единиц транспорта, в 2022 году планируется приобрести еще 27, в 2023 году – 14. Для доставки медицинских работников до места жительства пациентов в 2021 году купили 53 автомобилей, в 2022 году будет закуплен 51, в 2023 году – 27.