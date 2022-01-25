Инфляция в Псковской области в декабре осталась на уровне ноября

12:12, 27 января 2022, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в декабре 2021 года почти не изменилась и составила 8,1%, сообщили Псковскому агентству информации в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

При этом она оставалась ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (8,5%) и по России в целом (8,4%). Основное влияние на динамику инфляции в регионе оказало замедление темпов роста цен на продовольственные товары, а также рост издержек поставщиков некоторых услуг.

В декабре темпы прироста цен на продовольственные товары в Псковской области снизились. Развитие производства куриного мяса и свинины привело к увеличению предложения этих категорий товаров и в результате к замедлению роста цен на мясные продукты.

«В регионе в декабре замедлился рост цен на плодоовощную продукцию. Наличие местных фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, а также отмена временных санитарных ограничений на ввоз импортных помидоров привели к увеличению предложения овощей. Замедлился рост цен на компоненты «борщевого набора» – помидоры, морковь, лук, картофель. По сравнению с декабрем 2020 года подешевели яблоки, бананы и апельсины», - сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.

Темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились. Недостаточное предложение легковых автомобилей стало причиной увеличения темпов прироста цен на них.

На динамику инфляции в сфере услуг повлияли издержки мобильных операторов, связанные с модернизацией и содержанием сетей. Они увеличили абонентскую плату за пакеты услуг сотовой связи. В то же время в декабре замедлился рост цен на поездки в Турцию, проезд в плацкарте, услуги по ремонту жилья.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в декабре 2021 года опубликован на региональной странице официального сайта Банка России.