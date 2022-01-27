Началась видеотрансляция круглого стола по вопросам обеспечения безопасности детей

12:17, 27 января 2022, ПАИ

Сегодня, 27 января, в медиацентре ПАИ проходит круглый стол, посвященный вопросам обеспечения безопасности детей. В обсуждении участвуют представители сферы образования, правоохранительных органов, родительского сообщества, психологи, технические специалисты.

Участники круглого стола: Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко, помощник прокурора Псковской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Наталья Погоняйлова, начальник отделения ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Борисова, заместитель председателя Федерации киберспорта Псковской области Давид Мошура, член Президиума регионального отделения Национальной родительской ассоциации Мария Павлова, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ, практикующий психолог-психоаналитик Екатерина Ковалевская