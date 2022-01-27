500 врачей намерены привлечь к работе в Псковской области за пять лет

12:23, 27 января 2022, ПАИ

Около 500 врачей и порядка 1000 сотрудников среднего медицинского персонала намерены привлечь к работе в Псковской области за пять лет. Об этом сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова в рамках парламентского часа на 6-й сессии Псковского областного Собрания 27 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе парламентского часа также была затронута тема заработных плат врачей. Вера Емельянова подчеркнула, что Псковская область живёт в рамках реализации указа президента России Владимира Путина, в котором прописано, что оплата труда врачей должна быть не меньше 200 % к уровню средней зарплаты в регионе.

«Этот уровень зарплат мы обеспечим в полном объёме всеми доступными нам средствами. Риска уменьшения зарплаты мы сегодня не видим», – заключила первый вице-губернатор.