29 января в Великих Луках пройдёт чемпионат и первенство Псковской области по ММА

12:32, 27 января 2022, ПАИ

29 января в Великих Луках пройдёт чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА). Об этом сообщил в пресс-службе областной федерации СБЕ (ММА).

Лучшие спортсмены сойдутся в октагоне спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» для того, чтобы помериться силами и побороться за право войти в состав сборной региона для участия в чемпионате Северо-Западного федерального округа по СБЕ (ММА).

Соревнования пройдут без зрителей, но будет организована онлайн-трансляция поединков.