29 января в Великих Луках пройдёт чемпионат и первенство Псковской области по ММА
29 января в Великих Луках пройдёт чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА). Об этом сообщил в пресс-службе областной федерации СБЕ (ММА).
Лучшие спортсмены сойдутся в октагоне спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» для того, чтобы помериться силами и побороться за право войти в состав сборной региона для участия в чемпионате Северо-Западного федерального округа по СБЕ (ММА).
Соревнования пройдут без зрителей, но будет организована онлайн-трансляция поединков.
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