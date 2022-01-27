В побеге детей из сада в Пскове винят воспитателей

12:43, 27 января 2022, ПАИ

В Пскове воспитателей детсада винят в побеге детей 24 января. Начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко на круглом столе, посвящённом безопасности детей, заявила, что «история» состоит из трёх частей: халатности воспитателей, равнодушия граждан и сообразительности детей.

«Из объяснительных воспитателей следует, что дело в их халатности. Один не пересчитал детей после прогулки, второй опоздал на смену, младший встречал детей не на улице и внутри их тоже не пересчитывал. Каждый недоработал в своей части, и два пятилетних ребенка совершили путешествие через весь город. Здесь нет никаких оправданий, нет смягчающих обстоятельств. Нужно отдать должное детям, которые преодолели такой путь и вышли из ситуации без негативных последствий», - отметила Кузыченко, добавив, что в саду было и необходимое ограждение, и видеонаблюдение.

Однако начальника городского управления образования насторожило отсутствие реакции горожан. «В советское время подходили к детям, спрашивали, где мама. А сейчас дети преодолели такой путь по оживленным улицам, сели в автобус, зашли в торговый центр, и никто не подошел, никто не заинтересовался, с кем они. В этом сложном маршруте было много точек, где их могли приостановить. Дети соблюдали ПДД, четко знали маршрут и завершили его, пошли к бабушке. Дети молодцы, а вот взрослые во всех случаях проявили себя ужасно. Кроме того, звонок в полицию поступил только спустя час. Воспитатели своими силами искали детей в близлежащих дворах, искали их дома, не нашли, и только после этого поступило сообщение в полицию», - уточнила Анна Кузыченко.

По её мнению, человеческий фактор, халатность воспитателей привели к тому, что дети покинули территорию, куда их привели родители, уверенные в безопасности детей. «Вопрос сейчас, как дать родителям уверенность, что не каждый педагогический работник в Пскове такой, что это исключение, а не норма, что будут приняты все меры, чтобы родители были уверены, что их дети в безопасности», - сказала Кузыченко.

В понедельник, 24 января, двое пятилетних детей сбежали с территории детского сада. Вышли за калитку вместе с входящими людьми. Беглецы самовольно покинули территорию учреждения и через весь город отправились на автобусе в гости, на Запсковье. Именно там они и были обнаружены сотрудниками ППС УМВД России по городу Пскову.