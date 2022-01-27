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Общество

Санитарную обработку городских автобусов проконтролировали в Пскове

27 января в Пскове комитет по транспорту Псковской области совместно с представителями регионального управления Роспотребнадзора проконтролировали, как проходит санитарная обработка автобусов в парке Псковпассажиравтотранса. На мероприятии также побывал корреспондент Псковского агентства информации.

Инженер гаражной службы автопарка Псковпассажиравтотранса Владимир Лаврентьев рассказал, что обработка проходит при заезде автобусов в гараж после дневной работы. Автобусы пропускают сначала через механическую мойку, потом через обычную, мойку салона, после этого транспорт обрабатывают дезинфицирующими растворами. Также есть пункты обработки на промежуточных стоянках: улица Рокоссовского и Вокзальная.

«Механическая мойка — это наружная мойка автобусов со щетками, которая не требует присутствия операторов. В салонах убираются вручную. Две бригады работают по два дня, с 18:00 до 6:00, они моют убирают и обрабатывают салон. Обработка, согласно инструкции завода-изготовителя, допускается тремя способами: протирка тканью, смоченной в растворе, орошение с помощью пульверизатора, и аэродизарирование с помощью специальных приспособлений. Для дезинфекции сегодня используется два вида растворов: «Ника-Экстра М» и «Ника-Экстра М Прови», более современный раствор, он более эффективен в плане времени обеззараживания — оно происходит уже в течение 5-15 минут», - отметил Владимир Лаврентьев.

По его словам, согласно инструкции, против вирусных инфекций раствор также эффективен, но все зависит от концентрации самого дезинфицирующего средства. «Концентрат считается опасным, мы храним его в отдельном помещении, в пункты обработки подвозится уже раствор», - заключил инженер Псковпассажиравтотранса.

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