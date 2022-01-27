Инфекционное отделение больницы намерены отремонтировать в Порхове

13:02, 27 января 2022, ПАИ

Инфекционное отделение больницы намерены отремонтировать в Порхове. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на парламентском часе в ходе сессии Псковского областного Собрания 27 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос поднял депутат Геннадий Григорьев. По его словам, в настоящий момент в инфекционном отделении в Порхове условия для пребывания пациентов ужасные. «Может, необходимо косметический ремонт сделать?» – спросил парламентарий.

Марина Гаращенко напомнила, что медицинские организации включены в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Она пообещала, что региональный комитет рассмотрит этот вопрос и решит, какие мероприятия можно провести в рамках программы, чтобы улучшить условия пребывания пациентов в инфекционном отделении.