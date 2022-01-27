По факту смертельного ДТП в Палкинском районе возбуждено уголовное дело

13:05, 27 января 2022, ПАИ

Прокуратура Палкинского района поддержала решение следователя СО МО МВД России «Печорский» о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП в Палкинском районе, которое произошло 10 января 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

10 января 2022 года около 17:40 34-летний пскович, управляя автомобилем марки «Додж», ехал из Острова в сторону Пскова. В указанное время пожилая женщина 1952 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по автомобильной дороге Санкт-Петербург – Невель до границы с Республикой Беларусь, где на нее был совершен наезд. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В настоящее время следователем проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Ход расследования находится на контроле прокурора района.

Согласно уголовной статье, мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.