Студенты и аспиранты ПсковГУ могут подать документы на получение именных стипендий в 2022/23 учебном году

13:10, 27 января 2022, ПАИ

Стартовал Всероссийский конкурс для назначения именных стипендий в области филологии, юриспруденции, журналистики, экономики и ряда других направлений на 2022/23 учебный год. Участниками конкурса могут стать студенты и аспиранты Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Именные правительственные стипендии учреждены в целях поддержки молодежи в память о выдающихся деятелях России - А.А. Вознесенского, Е. Т. Гайдара, Д.С. Лихачева, Ю.Д. Маслюкова, А.А. Собчака, А.И. Солженицына, В.А. Туманова.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить конкурсную заявку, включающую в себя письмо за подписью руководителя обучающей организации, выписку из решения ученого совета, характеристику-рекомендацию с приложением, заверенную справку об успеваемости кандидата, документы, подтверждающие участие в различных конкурсах, согласие на обработку, хранение и передачу персональных данных, эссе.

Сроки предоставления заявок с 9:00 3 марта 2022 года до 15:00 16 мая 2022 года по московскому времени.

Алгоритм подачи заявки на любой конкурс, следующий: выбрать стипендию, собрать необходимые документы, передать их представителю вуза, проверить полноту и корректность сформированной заявки и подписать ее, ожидать результатов.

Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Добавим, актуальную информацию о получении именных стипендий и стипендий Президента РФ для обучения за рубежом можно узнать здесь.