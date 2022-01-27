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Общество

Комитет по строительству и ЖКХ будет отвечать за покупку квартир для детей-сирот в Псковской области

Комитет по строительству и ЖКХ будет отвечать за покупку квартир для детей-сирот в Псковской области. Соответствующий законопроект Псковской области поддержали депутаты на 6-й сессии Псковского областного Собрания 27 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Необходимость внесения изменений была вызвана тем, что функции главного распорядителя средств федерального бюджета по предоставлению субсидий бюджетам субъектов России на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа до 2022 года исполняло Министерство просвещения РФ, в регионе – комитет по социальной защите.

Ранее правительство РФ приняло решение о передаче функций главного распорядителя средств субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа Министерству строительства и ЖКХ РФ с 2022 года для обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями, в том числе через строительство новых домов.

Теперь же аналогичное решение принято на уровне региона – функции по покупке квартир для детей-сирот от областного комитета по социальной защите передаются комитету по строительству и ЖКХ Псковской области. При этом для обеспечения этой деятельности двух сотрудников комитета по социальной защите перевели в комитет по строительству и ЖКХ Псковской области.

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