Псковские депутаты поддержали федеральный законопроект об усовершенствовании порядка уплаты налогов

13:36, 27 января 2022, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали федеральный законопроект № 46702-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части совершенствования порядка уплаты налогов)». Об этом с 6-й сессии регионального парламента сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания Александр Братчиков отметил, что законопроект разработан в целях упрощения порядка уплаты налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, и совершенствования налогового администрирования. При этом он ни в коей мере не затрагивает вопросы, связанные с порядком исчисления налогов.

«Фактически получается, что налог нужно будет платить одной платежкой, а налоговая уже будет самостоятельно распределять, где их надо уплатить», – заметил Александр Братчиков.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законопроектом предлагается вместо существующей в настоящее время обязанности заполнения плательщиками большого количества платежных поручений с огромным количеством реквизитов внедрить институт единого налогового счета, открываемого каждому плательщику в Федеральном казначействе, куда налогоплательщики смогут перечислять единый налоговый платеж с указанием в платежном поручении только суммы платежа и ИНН налогоплательщика. При этом налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации самостоятельно засчитывает единый налоговый платёж в счёт исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, в том числе на основании информации, предоставляемой в некоторых случаях плательщиком.

«Реализация положений законопроекта позволит создать для налогоплательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки субъектов, участвующих в расчётно-кассовых операциях, время оформления расчетных документов, количество документов, формируемых налоговым органом для сальдирования расчётов по разным видам платежей, а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчётов плательщика с бюджетом при минимальном количестве ошибок как со стороны плательщиков, так и налоговых органов», – следует из пояснительной записки к документу.