Более 88 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

14:21, 27 января 2022, ПАИ

В России зафиксировали новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки – 88 816 случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

27 января в стране зафиксировано 665 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 29 754 человека. Всего по состоянию на 27 января в России выявлено 11 404 617 случаев заболевания коронавирусом, 10 129 691 человек выздоровел, 328 770 – умерло.