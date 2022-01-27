Михаил Ведерников попал в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров за 2021 год

14:29, 27 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области занял 8-е место в рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за 2021 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга из компании «Медиалогия».

Псковский губернатор поднялся на одну строчку и оказался на восьмом месте списка. Его индекс цитируемости равен 1 642,50. Отмечается, что СМИ чаще всего цитировали его сообщение о том, что концерт певицы Клавы Коки и рэпера Niletto, прошедший в Пскове 3 апреля, прошел с нарушением правил эпидемиологической безопасности, в регионе начаты масштабные проверки.

В 2021 году наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов России стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.