Россияне смогут ознакомиться с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» появится перечень медицинских противопоказаний к прививке от новой коронавирусной инфекции, и россияне смогут получить подтверждающий сертификат. Данные будут отображаться в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Также он подчеркнул, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи после оценки состояния пациентов и изучения истории болезни. В остальных случаях премьер-министр порекомендовал защитить свое здоровье.
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