Россияне смогут ознакомиться с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 на «Госуслугах»

14:40, 27 января 2022, ПАИ

На портале «Госуслуги» появится перечень медицинских противопоказаний к прививке от новой коронавирусной инфекции, и россияне смогут получить подтверждающий сертификат. Данные будут отображаться в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Также он подчеркнул, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи после оценки состояния пациентов и изучения истории болезни. В остальных случаях премьер-министр порекомендовал защитить свое здоровье.