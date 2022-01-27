Давид Мошура: Лекции про компьютерную безопасность должны слушать и родители

14:43, 27 января 2022, ПАИ

Лекции про компьютерную безопасность должны слушать не только подростки, но и их родители, чтобы понимать, как обезопасить своих детей. Об этом заявил заместитель председателя Федерации киберспорта Псковской области Давид Мошура в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации, посвящённого вопросам обеспечения безопасности детей, 27 января.

«Как донести до ребенка, что может в Сети нанести ему вред? Есть сервисы, которые предлагают за доплату при покупке компьютера или смартфона установить детский режим. Но зачастую родитель отдает смартфон ребенку, тот смотрит там мультики, «залип», а автоматически что-то может включиться другое — например, видео о том, как из сада сбежать. Родителям нужно разбираться в цифровых технологиях, чтобы обезопасить ребенка», - уверен Давид Мошура.

Руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко считает, что некоторые родители покупают смарт-часы, чтобы дети были на виду виртуально во время прогулки во дворе. «В наших учреждениях много детей с такими часами, функции там две — контроль за местонахождением и окружением ребенка», - сказала она.