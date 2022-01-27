С 29 января изменится график вывоза ТКО в Стругокрасненском районе

14:49, 27 января 2022, ПАИ

С 29 января изменится график вывоза ТКО в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

График вывоза поменяется в СП «Новосельская волость», а именно в деревнях Заполье, Замошье и в селе Новоселье. Вывоз контейнеров из данных населенных пунктов будет производиться еженедельно по субботам.