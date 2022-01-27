Жители Псковской области почтили память жертв Холокоста

15:15, 27 января 2022, ПАИ

27 января в День памяти жертв Холокоста у мемориала «Памяти псковичей — жертв Холокоста» в деревне Лухново Псковского района состоялся траурный митинг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выступил руководитель аппарата администрации региона. Сергей Дмитриев обратил особое внимание, что Холокост воспринимается как чудовищное преступление не только против еврейского народа, но и всего человечества.

«Абсолютно ясно, что Холокост не должен быть забыт», - сказал он.

Глава Псковского района Наталья Федорова подчеркнула, что 27 января — день вечной памяти и вечной боли. «Никто и никогда этого не забудет, и слезы никогда не высохнут», - отметила она.

На необходимость не забывать уроки истории, а также хранить память о жертвах, которые были без вины убиты и замучены, в своих выступлениях обратили внимание представители общественных и правозащитных организаций, а также молодое поколение региона.

Все собравшиеся почтили память погибших от рук фашистов минутой молчания, после чего возложили к мемориалу цветы.

Международный день памяти жертв Холокоста призван напомнить о наиболее массовом геноциде в мировой истории. Жертвами Холокоста стали свыше 6 миллионов евреев. Памятный день установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году.

Дата Дня памяти жертв Холокоста — 27 января — связана с освобождением в 1945 году войсками Красной армии концлагеря Аушвиц (Освенцима), в котором было уничтожено, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек.

В январе 2022 года в России проходит восьмая по счету Неделя памяти жертв Холокоста.