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Общество

206 подопечных Детского фонда из Псковской области получили именные подарки

Завершилась ещё одна предновогодняя благотворительная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Стань Дедом Морозом». В рамках акции исполнились мечты 206 детей из нуждающихся и многодетных семей, подопечных служб социальной реабилитации несовершеннолетних региона, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

Акцию «Стань Дедом Морозом» Детский фонд проводит уже в седьмой раз. С ноября в офисе организации была открыта резиденция Деда Мороза, куда приходили открытки с новогодними желаниями девочек и мальчиков со всей Псковской области. После сотрудники фонда искали «добрых волшебников», готовых исполнить детские мечты.

Самыми популярными желаниями в этом году были конструкторы Лего и игрушки на пульте управления. Ученица 5-го класса Островской коррекционной школы попросила у Деда Мороза боксёрскую грушу, а школьница из Полонской СОШ (Порховский район) загадала на Новый год телескоп.

К акции присоединились сотни людей, представители бизнеса и трудовые коллективы. С их помощью удалось исполнить желания подопечных служб социальной реабилитации несовершеннолетних Новоржевского, Порховского, Себежского, Новосокольнического и Дедовичского районов, учеников Островской коррекционной школы, Полонской СОШ и Добручинской ООШ (Гдовский р-н), а также детей из нуждающихся семей Локнянского, Невельского и Красногородского районов.

Многие помощники принимают участие в акции на протяжении многих лет подряд. Абсолютный рекорд по исполнению желаний установили давние помощники из Москвы. Они собрали и прислали более 70 именных подарков для детей. Сейчас все новогодние подарки вручены детям, а фотографии получателей отправлены благотворителям.

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