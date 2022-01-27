Сборная команда школы №1 города Порхова победила на районном первенстве по лыжным гонкам

15:30, 27 января 2022, ПАИ

Сборная команда школы №1 города Порхова победила на районном первенстве по лыжным гонкам. Как сообщает газета «Порховский вестник», участие в турнире приняли шесть команд образовательных учреждений.

В командном зачете на втором месте — сборная школы №3, бронза у команды Полонской средней школы.

В личном зачете победу среди девочек в гонке на два километра одержала Наталья Столярова (школа №2), на втором месте — Виктория Шульгина (школа №1), бронзовый призер — Дарья Виткина (школа №1).

Среди юношей на дистанции 4 километра первым стал Артем Дмитриев (школа №1), серебро завоевал Александр Васильев (школа №1), бронзовая награда у Даниила Лёвина.