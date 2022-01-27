Медведев: Экономика России сможет жить без доллара, заменив его на юань

15:44, 27 января 2022, ПАИ

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что при необходимости Россия сможет обойтись без долларовых платежей и заменить их на платежи в евро или юанях, пишет ТАСС.

«Да, отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта», - заявил Медведев. «Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно - это вопрос вкуса», - добавил он.

Политик также пояснил, что Россия достаточно давно проводит курс на более сбалансированную систему валютных резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается. «Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% - это евро, порядка 20% - это юань, ну и некоторые другие валюты - фунт стерлингов, иена и так далее. И золото, естественно», - рассказал он, подчеркнув, что речь идет о том, чтобы внутри этой корзины сделать определенное перераспределение.

Говоря о конвертируемости рубля, Медведев заметил, что пока нет предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой. «О конвертируемости рубля. Эта конвертируемость ведь связана прежде всего с торговлей. Если наши товары, нефть, газ покупают - а их все равно будут покупать, - то и конвертируемость обеспечивается. Вот, собственно, и все», - сказал он.

По словам замглавы Совбеза, «проблемы всегда могут быть, но эти проблемы точно решаемы». «И уж точно нас не надо пугать этими проблемами, в очередной раз этими «адскими» санкциями. Это все не сработает. И более того, люди, которые об этом говорят, я абсолютно уверен, и сами-то в это не очень верят. Но это такая фигура речи, часть политической культуры: «Давайте мы об этом скажем, для того чтобы исполнить этот ритуальный танец». И они его регулярно исполняют», - подытожил Медведев.