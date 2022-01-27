Студентка ПсковГУ – о работе на станции скорой помощи: Мне всегда нравилось помогать людям

15:47, 27 января 2022, ПАИ

Весной 2020 года, когда Псков столкнулся с пандемией коронавируса, у студентки-медика ПсковГУ Анастасии Фрол не возникло никаких сомнений в том, что её помощь необходима: она присоединилась к волонтёрам, которые помогали в сложной ситуации одиноким пенсионерам, маломобильным гражданам и людям, оказавшимся в тяжёлых жизненных обстоятельствах. Покупала и привозила продукты, лекарства, но что не менее важно – поддерживала добрым словом и улыбкой.

Сегодня Анастасия Фрол учится уже на 4-м курсе направления «Лечебное дело» и работает в выездной бригаде Псковской станции скорой медицинской помощи, думает о поступлении в ординатуру. Чем привлекает её профессия и кто поддерживает начинающего медика в сложные моменты, читайте в этом интервью.

– Анастасия, почему вы выбрали профессию медика?

– Мне всегда нравилось помогать людям, и я считаю, что именно в данной профессии я могу выложиться на все 100 %. Это хоть и сложная, но очень интересная профессия.

– С какими сложностями вы столкнулись в работе?

– Очень большая нагрузка. На работе фактически нет времени на отдых. Один за другим поступают как вызовы по неотложной помощи, так и по скорой помощи.

– Как удается совмещать обучение в вузе и работу? Удается ли выспаться при таком графике?

– Совмещать учёбу и работу крайне тяжело. Зачастую бывает так, что после суточной смены на скорой помощи нужно сразу же бежать на пары. На отдых практически не хватает времени, но я стараюсь находить время на полноценный сон, чтобы восстановить свои силы.

– Какое, с вашей точки зрения, ваше главное личное достижение в работе? Чему вы научились за время практического обучения в вузе?

– Своим главным достижением я считаю умение справляться со стрессом на крайне тяжёлых вызовах и сделать всё для того, чтобы спасти жизнь человеку или облегчить его состояние. За четыре года обучения в вузе я научилась грамотно выполнять манипуляции, которые смогут спасти человеку жизнь.

– Что особенно запомнилось в вашей практической деятельности? Изменилось ли ваше отношение и ваши представления о работе скорой помощи благодаря опыту?

– Зачастую я выезжаю на крайне тяжёлые вызова – такие, как ДТП, ножевые ранения, падения с высоты, инсульты и инфаркты. Каждый случай индивидуальный и требует особенного подхода и конечно же каждый случай очень запоминается. Раньше я и не представляла, насколько это ответственная и тяжёлая работа. Но несмотря на это, я люблю свою работу и готова продолжать работать в таком же ритме.

– Охотно ли врачи идут навстречу в каких-то консультациях, просьбах, рекомендациях по профессиональным вопросам?

– Врачи, конечно же, помогают, если возникают какие-либо вопросы по оказанию помощи или постановке правильного диагноза. Ведь в медицине важно не навредить пациенту. На данный момент я работаю с замечательным фельдшером в одной бригаде. Мы помогаем друг другу в работе и постоянно советуемся.

За весь период работы на скорой мне удалось поработать как с врачами, так и с грамотными фельдшерами и те знания и опыт, которыми они делились со мной, – бесценны.

– Чем вы увлекаетесь в свободное от учёбы и работы время?

– В моих увлечениях, конечно же, присутствует спорт. Также я нахожу время на волонтёрскую деятельность. С недавних пор я открыла своё небольшое дело и начала профессионально заниматься массажем.

– Поделитесь, пожалуйста, вашими профессиональными планами. Планируете остаться в Пскове или уехать в другой регион?

– Я, конечно же, планирую остаться в Пскове. После завершения учебы в вузе я обязательно буду поступать на ординатуру в Санкт-Петербурге и после уже вернусь сюда.

Добавим, что в псковских организациях здравоохранения уже трудоустроены 11 четверокурсников ПсковГУ, которые обучаются по специальности «Лечебное дело». Ребята работают в Псковской областной инфекционной больнице, Псковской межрайонной больнице, в управлении фармации. Они не только оказывают помощь среднему медицинскому персоналу, но и осуществляют уход за пациентами, следят за исполнением назначений лечащего врача, что в условиях пандемии особенно ценно.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ