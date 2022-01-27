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Общество

В Новоржеве перезахоронили останки двух партизан

27 января в Новоржеве перезахоронили останки двух партизан, погибших 21 апреля 1943 года. Об этом сообщает газета «Земля новоржевская».

Это уроженцы деревни Симоново ныне Новоржевской волости Евгений Федосеев 1925 года рождения и Василий Васильев 1922 года рождения. Могила партизан находилась в труднодоступном месте, у родной деревни. Там погибших в схватке с фашистами похоронили родные 1943 году. Теперь по просьбе родственников партизан их останки перенесли в город, на братское воинское захоронение.

На траурной церемонии присутствовали глава и специалисты администрации Новоржевской волости, члены поискового отряда «Пламя», родственники партизан, глава администрации Новоржева Эдуард Волков, глава городского поселения Оксана Федорова, жители муниципалитет.

Открыла митинг глава Новоржевской волости Татьяна Евдокимова. «Сегодня мы перезахораниваем останки молодых людей, отдавших жизнь за нашу свободу. Они не были призваны на фронт, но не спрятались за спины стариков и женщин, а пошли воевать и погибли. Наш долг – помнить об этом и отдать погибшим последние почести, которые они не получили тогда, во время войны», - сказала она.

От имени родственников выступила жительница Новоржева Зинаида Семенова. «В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины из нашей семьи отправились семь человек. Трое вернулись инвалидами, четверо пали смертью храбрых на поле боя. Среди них Василий Семенович Васильев, партизан, расстрелянный немцами. Он был захоронен в недоступном месте. Мы обратились в городское поселение и в Новоржевскую волость с просьбой о перезахоронении и были услышаны. Я хочу выразить всем большую благодарность. Погибшим в Великой Отечественной войне – покой и вечная память! А всем присутствующим я хочу пожелать благополучия и мирного неба над головой», - сказала женщина.

Останки партизан предали земле по православному обычаю. Настоятель храма Рождества Христова в Новоржеве протоиерей отец Стефан отслужил панихиду по погибшим воинам. Участники церемонии возложили цветы к могильному холмику и почтили память минутой молчания.

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