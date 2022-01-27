Военный самолёт США спрятался от зенитной системы за пассажирским лайнером «Москва - Анталья»
Военный самолёт США попал в прицел российских зенитных ракетных систем С-400, но соверщил манёвр и спрятался за пассажирским лайнером авиакомпании «Аэрофлот», сообщает Avia.pro.
Борт выполнял рейс из Москвы в Анталью. Boeing 737 выполнил взлёт и отправился по маршруту. В этот же момент американский военный самолет P-8A Poseidon приблизился к российским границам в районе Черного моря и опасаясь реакции со стороны С-400, прикрылся пролетающим рядом пассажирским лайнером.
Сближение между двумя воздушными суднами составляло всего 2–3 километра.
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Военный самолёт США спрятался от зенитной системы за пассажирским лайнером «Москва - Анталья»
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