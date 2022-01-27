Автомобиль сбил фонарный столб в Пскове
На улице Инженерная, 9 водитель автомобиля не справился с управлением транспортного средства. В результате чего совершил наезд на фонарный столб, который повис над тротуаром, передает корреспондент Псковского агентства информации.
На месте происшествия работают сотрудники пожарного подразделения, которые обезопасили местность. Ожидается приезд электриков. На месте происшествия также работают сотрудники ДПС, выясняют обстоятельства произошедшего.
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