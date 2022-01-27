Более двух миллионов человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

16:23, 27 января 2022, ПАИ

2 085 142 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 252,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 770 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 11 404 617 случаев заболевания коронавирусом, 10 129 691 человек выздоровел, 328 770 – умерло.