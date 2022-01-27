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Общество

QR-коды о вакцинации перестали считываться со скриншотов

Сохранённые на устройствах и ранее распечатанные с портала госуслуг QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании перестали считываться при предъявлении. Об этом сообщает «АиФ-Псков».

При сканировании QR-кода появляется уведомление о том, что сертификат не найден. Аналогичная ситуация сложилась во многих регионах. Проблема при считывании кодов возникает в случаях, если сертификат получен три и более месяцев назад. При этом коды в личном кабинете в приложении госуслуг считываются без сбоев.

Для решения проблемы нужно зайти на сайт госуслуг и вновь сохранить QR-код на своём устройстве либо распечатать его. Пользователи заметили, что структура нового и старого кодов отличается.

По данным СМИ, это связано с масштабным обновлением, проведённым на портале госуслуг 27 января. Теперь все QR-коды зарегистрированных пользователей находятся в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». Там размещена информация о вакцинации, о перенесённом заболевании, о результатах исследований на антитела и ПЦР-тестов.

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