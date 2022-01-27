Более 260 тысяч раз псковичи проверили себя на долги в 2021 году

16:27, 27 января 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области о своих долгах через «Банк данных исполнительных производств» узнали более 260 тысяч человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП.

Сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет гражданам и юридическим лицам получать информацию о наличии или отсутствии в отношении них возбужденных исполнительных производств, распечатать квитанцию об оплате или погасить задолженность без комиссии.

Средняя посещаемость сервиса, согласно данным статистики, в 2021 году составила 22 100 использований в месяц. С начала 2022 года уже более 13 тыс. жителей Псковской области использовали «Банк данных исполнительных производств»с официального сайта Управления ФССП России по Псковской области.

Проверить себя на наличие долгов — просто. Необходимо:

- зайти на сайт УФССП России по Псковской области www.r60.fssp.gov.ru в раздел под названием «Сервисы», а затем в «Банк данных исполнительных производств»;

- заполнить соответствующие поля - ввести фамилию и имя, для юридических лиц — название организации;

- нажать «Поиск»;

- ввести проверочный код с картинки.

Если задолженность имеется, то на экране появится таблица с информацией о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании отделения судебных приставов, а также контактах судебного пристава-исполнителя, к которому следует обращаться.

Получить информацию о наличии/отсутствии задолженности можно и с помощью мобильного приложения «ФССП». Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений Windows, Google Play, App Store, набрав в поиске: «ФССП». Приложение позволяет не только однократно получить информацию о наличии/отсутствии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений на постоянной основе. Каждый подписчик будет получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.