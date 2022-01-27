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Общество

Клиенты Tele2 воспользовались операторским приложением 2 млрд раз в 2021 году

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы приложения «Мой Tele2». Ежедневно в него заходят 2,8 млн абонентов, а месячная аудитория превысила 16 млн человек. Примерно 40% клиентов «Мой Tele2» воспользовались приложением для операций на «Маркете».

Популярность приложения Tele2 растет: за 2019-2021 гг. месячная аудитория выросла в пять раз. В 2021 году клиенты воспользовались сервисом «Мой Tele2» 2 млрд раз – прирост количества сессий составил 21% год к году. Число активных пользователей приложения увеличилось за этот период на 23%.

Директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк: «В приложении можно получить консультацию, активировать SIM-карту, воспользоваться предложениями партнеров. Это своего рода пульт управления сервисами, которые выходят за рамки телекома и улучшают качество жизни клиентов. Здесь они играют, получают подарки и кешбэк, меняют минуты на кофе, скидки и кино. Абоненты все чаще обращаются к этому инструменту: число пользователей «Мой Tele2» ежегодно прирастает более чем на 20%. Ежемесячно через приложение с нами взаимодействуют более 16 млн клиентов».

Расширение функционала мобильных приложений, в том числе за счет уникальных услуг, становится заметным трендом телекома. В 2021 году площадкой «Маркет» для продажи минут и Гб (интегрирована в «Мой Tele2») воспользовались 40% клиентов приложения, возможностью поделиться гигабайтами – 34%. Абоненты обменяли на фильмы от Wink 117 млн минут, на скидку на смартфоны Xiaomi – 60 млн минут. Чаще всего пользователи приложения подключали безлимитный доступ к YouTube и ТikТоk, конференц-связь, второй номер, оповещения о пропущенных вызовах, а также докупали мобильный интернет.

Сервис наиболее популярен у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Чаще им пользуются абоненты в возрасте от 25 до 44 лет. При этом мужчины (54%) заходят в приложение активнее женщин (46%).

В 2021 году разработчики провели редизайн приложения и внедрили ряд революционных для телекома услуг. Клиенты получили возможность дистанционно активировать карту, в том числе eSIM, на базе Единой биометрической системы. Tele2 первой в России осуществила интеграцию с приложением «Госключ», что также позволило клиентам заключать договор с оператором удаленно.

Здесь клиенты могут использовать электронную подпись, подключать друзей по программе «Выгодно вместе», видеть статус заказанных SIM-карт, управлять переадресацией вызовов и SMS. Виртуальная помощница Миа научилась работать еще по нескольким сценариям. Чат-бот, который консультирует абонентов, за год освоил 700 новых тем.

В 2021 году Tele2 активно развивала формат «сторис» в приложении. Здесь появились опросы, видеоконтент, подарки, интерактивные игры, индивидуальные итоги года клиента и даже адвент-календарь. Приложение «Мой Tele2» доступно в AppStore, GooglePlay и AppGallery.

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