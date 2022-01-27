110 аварийных бригад готовы к устранению последствий снегопада в Псковской области

16:51, 27 января 2022, ПАИ

Энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за сильного снегопада и метели в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 28 января.

Специалисты сетевой компании призывают соблюдать правила техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.