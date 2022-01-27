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Билайн запускает комплексное решение «Beeline AI – поиск людей» для спасательных операций в осенне-зимний период

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) объявляет о старте нового этапа развития технологии «Beeline AI – поиск людей», разработанной для ПСО «ЛизаАлерт» в 2019 году.

Для поисково-спасательных операций в зимний период билайн адаптировал решение для нового типа устройств – беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) DJI MATRICE-300, готовых к работе практически в любых погодных условиях. Три дрона этой серии было передано оператором в Центр поиска пропавших людей накануне новогодних праздников.

Конфигурация дронов предполагает наличие современного сверхчувствительного фотооборудования, позволяющего получить детализированные снимки с существенно большей, чем прежде, высоты (46vs96м). Высокое качество фотографий позволяет оптимизировать процесс обучения нейросети для распознавания людей или элементов их экипировки в осенне-зимний период.

DJI MATRICE-300 имеет увеличенную дальность полета (до 25 км в одну сторону) и оснащен мощным тепловизором, что позволяет направлению беспилотной авиации отряда осуществлять поисковые операции ночью и в холодное время года, например, при поиске заблудившихся лыжников или рыбаков. Фотографии делаются в режиме непрерывного полета без остановок, что существенно экономит заряд аккумулятора и позволяет охватить большую площадь поисков. Ранее на исследование дроном зоны 500*500м отряд тратил 1,5­–2 часа полета, теперь — 11–15 минут. Оборудование устойчиво к плохим погодным условиям и может применяться в снегопад, мелкий дождь и сильный ветер. На данный момент это единственное беспилотное оборудование, которое помогало отряду в поиске подростка в Волгоградской области в условиях низких температур, ветра и обильных снежных осадков. Другие типы дронов не справляются с задачей возвратных вылетов в условиях зимы.

Комплексное решение, состоящее из дронов повышенной мощности DJI MATRICE-300 и адаптированной для них нейросети «Beeline AI – поиск людей», позволит ПСО «ЛизаАлерт» значительно повысить эффективность работы направления беспилотной авиации, а билайн — развивать технологии для разноплановых спасательных операций. В перспективе — выполнение задач МЧС, а также решение прикладных задач промышленных компаний (обнаружение мусора, несанкционированных застроек, повреждений инженерной инфраструктуры и т.д).

«Beeline AI – поиск людей» создано билайн на основе сверхточных нейронных сетей. Оно призвано распознавать людей или следы их присутствия на тысячах снимков с беспилотных летательных аппаратов, которые делаются во время поисков в природной среде. Это позволяет в десятки раз сократить время анализа местности и экономит физические силы людей, позволяет более оперативно принимать решение о стратегии проведения спасательной операции.

Только в 2021 году поиски с использованием беспилотной авиации и технологии «Beeline AI – поиск людей» проводились более 800 раз; во время вылетов сделано порядка 70 000 снимков, а общий трек беспилотников составил более 20 000 км. Непосредственно с воздуха пилотами направления и группой просмотра найдено 42 человека. Отработано более 1500 сложных квадратов (поля, борота, лесные завалы и т.д.). Это позволило сэкономить порядка 12 000 человекочасов волонтеров.

За 10 лет сотрудничества билайн и ПСО «ЛизаАлерт» создана технологическая инфраструктура поисков, начиная от Единой всероссийской горячей линии по поиску пропавших людей до смс-информирования и использования аналитики больших данных для оповещения потенциальных свидетелей. 

*«Beeline AI — Поиск людей» — AI (от англ. Artificial intelligence)  — искусственный интеллект.

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