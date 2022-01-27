Росздравнадзор начал проверку после смерти трёх пациентов в больнице Петербурга

17:06, 27 января 2022, ПАИ

Росздравнадзор проверяет причину смерти пациентов в Санкт-Петербурге, которые скончались после обследования желудка, использование препарата, который применили медики при диагностическом исследовании, приостановлено, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по фактам гибели пациентов после медицинского исследования желудка в диагностическом центре Выборгского района Санкт-Петербурга. Обращение препарата, используемого при проведении процедуры, приостановлено», - говорится в сообщении.

После прохождения этой процедуры в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр №1» трое пациентов погибли, еще трое - в реанимации. Врачи выявили у них отравление барием.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

