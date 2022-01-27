План по вакцинации детей от гриппа перевыполнили в Псковской области

17:14, 27 января 2022, ПАИ

В Псковской области перевыполнили план по вакцинации детей от гриппа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Всего привито 72 040 детей, что составляет 106,7% от плана (67 500 человек). Использовано 100% поставленной вакцины. Охват детского населения составил 61,8% от общей численности детского населения (116 492 человека).

Всего по состоянию на 21 января защиту от гриппа получили 284 412 жителей региона, в том числе по плану – 264 667. Из других источников привиты 19 745 человек. Выполнение плана иммунизации против гриппа составило 73,6% (359 780), охват населения – 45,8% (620 249).

Напомним, в Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 23,43%.