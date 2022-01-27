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В колледже ПсковГУ прошла беседа-реквием, посвящённая Дню памяти жертв Холокоста

Студенты колледжа ПсковГУ приняли участие в мемориальной беседе-реквиеме, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Об ужасах геноцида, о том, кто и как помогал спасать людей, оказавшихся в концентрационных лагерях, ребятам рассказала руководитель международного центра Псковской областной научной библиотеки Наталья Митрофанова.

На встрече прозвучали истории трагических судеб Анны Франк, Януша Корчака. Студенты посмотрели фрагменты документального фильма «Шоа», снятого французским режиссёром Клодом Ланцманом. Картина посвящена Холокосту, её исключительная особенность – полное отсутствие архивных материалов: фильм состоит из интервью, которые проводились в 1974-1980 годах в 14 странах с участниками событий в концентрационных лагерях Аушвиц (Освенцим), Треблинка, Терезиенштадт. Среди интервьюированных были выжившие в лагерях заключенные, их дети и родственники, бывшие немецкие охранники и офицеры, польские крестьяне, проживающие вблизи бывших концлагерей, историки и политические деятели.

«Историческая память человечества несовершенна, поэтому время от времени полезно вспоминать о том, что было – и давно, и недавно, – отметила Наталья Митрофанова. – Это помогает сохранить накопленный опыт и избежать идеологических или нравственных ловушек, рассчитанных на незнание или легкомыслие. Надеюсь, что после нашего разговора вы станете чуть более человечными и научитесь ценить самое главное, что есть у человека: жизнь и свободу».

Мемориальная беседа-реквием приурочена к ежегодно отмечаемому 27 января Международному дню памяти жертв Холокоста. В этот день, 27 января 1945 года, советские войска освободили узников нацистского концлагеря в Освенциме.

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