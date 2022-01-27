Псковичи смогут задать вопрос врачу Псковского перинатального центра

17:35, 27 января 2022, ПАИ

​

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Елена Ковалёва во время прямого эфира в Instagram-аккаунте Псковского перинатального центра ответит на вопросы псковичей, сообщили в соцсетях медучреждения.

Трансляция состоится 28 января в 13:00. Во время встречи слушательницы узнают много важной информации о подготовке к родам. Кроме того, врач расскажет об особенностях кесарева сечения и разнице между бесплатными и платными родами.

«Темы очень важные и интересные! Если у вас есть какие-то вопросы по данной тематике, то смело задавайте их в комментариях под этим постом! В конце прямого эфира мы на них обязательно ответим», – отмели в перинатальном центре.