Псковичи смогут задать вопрос врачу Псковского перинатального центра
Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Елена Ковалёва во время прямого эфира в Instagram-аккаунте Псковского перинатального центра ответит на вопросы псковичей, сообщили в соцсетях медучреждения.
Трансляция состоится 28 января в 13:00. Во время встречи слушательницы узнают много важной информации о подготовке к родам. Кроме того, врач расскажет об особенностях кесарева сечения и разнице между бесплатными и платными родами.
«Темы очень важные и интересные! Если у вас есть какие-то вопросы по данной тематике, то смело задавайте их в комментариях под этим постом! В конце прямого эфира мы на них обязательно ответим», – отмели в перинатальном центре.
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