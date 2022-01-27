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Общество

Врач рассказал «о редком, но грозном» синдроме при омикроне

При инфицировании омикрон-штаммом коронавируса у человека может появиться мультивоспалительный синдром. Об этом рассказал педиатр Сергей Бутрий, сообщает «Правмир».

«Отдельной проблемой является редкий, но грозный мультивоспалительный синдром при ковиде. При нем сыпь может быть почти любой, кроме геморрагической и пузырьковой, и она сочетается с остальным типичным комплексом симптомов (высокой лихорадкой, кричащими воспалительными изменениями в анализах крови, позже — поражением сердца)», — заявил российский врач.

По его словам, при COVID-19 может появиться сыпь, но она является второстепенным признаком, который возникает вместе с основными симптомами болезни. При этом сыпь может стать единственным симптомом, заявил он.

Бутрий добавил, что при появлении симптомов простуды или ОРВИ не стоит сразу вызывать врача. К медикам нужно обращаться при появлении одышки, спутанности сознания и яркой сыпи. Также поводом для вызова врача является полный отказ от еды и питья.

«Советую не паниковать в первые дни болезни, изолироваться, облегчать симптомы, следить за красными флагами и не обращаться к медикам в первые дни без опасных симптомов, если вам не нужен лист нетрудоспособности», — сказал врач.

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