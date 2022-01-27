Пыталовский суд приговорил гражданина Таджикистана к штрафу и выдворению за пределы России

18:10, 27 января 2022, ПАИ

Пыталовский районный суд Псковской области рассмотрел административный материал в отношении гражданина Таждикистана, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено судом, мужчина прибыл на территорию Российской Федерации в 2016 году и находится по настоящее время без документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, уклоняется от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания.

Кроме того, еще в 2016 году к нему было применено административное наказание в виде выдворения за пределы Российской Федерации в виде контролируемого самостоятельного выезда из страны, однако в Таджикистан он так и не уехал.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.

До исполнения постановления суда о принудительном административном выдворении за пределы Российской Федерации мужчина будет содержаться в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.

Постановление в законную силу не вступило.