Фортификационные укрепления Пскова и Великих Лук вошли в виртуальную энциклопедию «Петровские крепости»

19:46, 27 января 2022, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Смоленская крепость» при поддержке Минкультуры России создал виртуальную энциклопедию «Петровские крепости», рассказывающую о шестнадцати фортификационных сооружениях, созданных в России в период правления царя-реформатора

«Мы подбирали материалы, собирали иллюстрации из архивных источников и разработали анкету для каждой крепости. В неё включено полное название, иллюстративный ряд, краткое описание и ссылки на внешние ресурсы, сайты музеев-партнёров и отдельные публикации, где о крепости можно узнать более подробно», – цитирует ТАСС директора музея Сергея Пиляка.

Северо-Запад в энциклопедии представлен укреплениями Санкт-Петербурга, Великих Лук, Великого Новгорода, Кронштадта, Пскова и Ямбурга. Около половины объектов, включённых в энциклопедию, уже утрачены, оставшиеся сохранились фрагментарно или почти полностью. В перспективе в проект планируется включить 30 крепостей.