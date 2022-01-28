Международный день «Лего» отмечают сегодня

08:35, 28 января 2022, ПАИ

28 января отмечается Международный день «Лего», сообщает calend.ru.

Компания LEGO Group, основанная датским плотником Оле Кирком Кристиансеном в 1932 году, получила своё название спустя два года после того, как её создатель начал выпуск деревянных игрушек. Оно было образовано от начальных букв слогана «leg gotd», означающего буквально «играть хорошо».

Торговая марка LEGO была зарегистрирована в Дании в 1954 году. Центральным офисом компании стал город Биллунд в Дании. Он располагается здесь и сейчас вместе с самым большим в мире «Леголендом» (дат. Legoland — «Страна ЛЕГО») – парком отдыха и развлечений, городом, построенным целиком из элементов конструктора. Его открыли в 1968 году. В мире существует семь «Леголендов», расположенных в разных странах мира.

Началу производства конструктора предшествовал старт выпуска игрушек из пластика в 1947 году. А в 1949 году появился и ранний вариант знаменитого конструктора «Лего». В основу его были положены модернизированные кирпичики английской фирмы Kiddikraft. В тот момент только высочайший стандарт качества, заложенный её создателем, позволял компании выдерживать конкуренцию с традиционными деревянными конструкторами и представлениями общества о том, какой должна быть детская игрушка. Спустя почти 10 лет, 28 января 1958 года, компания запатентовала современный кирпичик «Лего», использующийся как основа для всех выпускающихся по настоящее время конструкторов компании. Тогда же был выбран и новый материал для элементов конструктора – АБС-пластик. Именно эту дату и начали отмечать как Международный день «Лего».

Все элементы конструктора взаимодополняемы, они выполнены из экологичных, гипоаллергенных материалов. По некоторым данным, в составе конструктора даже присутствует вещество, позволяющее обнаружить на рентгене случайно проглоченный ребёнком элемент.

Популярность конструктора такова, что несколько наборов из его ассортимента побывали даже в космосе в 2011 году. Среди достижений энтузиастов-поклонников «Лего» можно упомянуть огромную модель самолёта в масштабе 1:1, созданную в 2013 году, башню высотой более 34 метров, железную дорогу протяжённостью порядка 4 километров. Конструктор лёг в основу ряда мультипликационных проектов на основе существующих фильмов, где обстановка и действующие персонажи – элементы и анимированные фигурки «Лего».