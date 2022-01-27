«Главная тема с Надеждой Назаренко»: если убегают дети

20:31, 27 января 2022, ПАИ

Как часто в Пскове убегают дети? Как себя вести, когда потерявшийся ребенок возвращается домой? Можно ли гаджетами успокоить родительское сердце? Об этом – в новом выпуске программы от 27 января.