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Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: если убегают дети

Как часто в Пскове убегают дети? Как себя вести, когда потерявшийся ребенок возвращается домой? Можно ли гаджетами успокоить родительское сердце? Об этом – в новом выпуске программы от 27 января.

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