Стала известна сумма, которую выделили олимпийцам для проживания в Пекине

20:37, 27 января 2022, ПАИ

Стало известно, сколько суточных денег выделили олимпийцам и членам российской делегации для проживания в Пекине, пишет sports.ru.

Участники Олимпиады, которые будут питаться в олимпийской деревне, на каждый день пребывания в Пекине получили по 1 800 рублей. Все спортсмены проживают в олимпийской деревне. При этом членам делегаций, чья аккредитация не позволяет питаться там, выделено по 5 100 рублей на каждый день.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.