Стала известна сумма, которую выделили олимпийцам для проживания в Пекине
Стало известно, сколько суточных денег выделили олимпийцам и членам российской делегации для проживания в Пекине, пишет sports.ru.
Участники Олимпиады, которые будут питаться в олимпийской деревне, на каждый день пребывания в Пекине получили по 1 800 рублей. Все спортсмены проживают в олимпийской деревне. При этом членам делегаций, чья аккредитация не позволяет питаться там, выделено по 5 100 рублей на каждый день.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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