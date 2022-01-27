Общественные слушания по поводу установки памятника князю Довмонту пройдут в Пскове 8 февраля

21:06, 27 января 2022, ПАИ

Макет будущего памятника князю Довмонту, разработанный скульптором Андреем Мартьяновым, псковичи могут увидеть в выставочном зале в Пскове, на Ленина, 1. О предстоящих общественных слушаниях по поводу установки памятника сообщила во «ВКонтакте» глава Пскова Елена Полонская.

Экспозиция «Смоляная вода» открылась в зале Союза художников: выставка посвящена графике, скульптуре, живописи. Посетителям также представлены полотна художников Максима Моргунова и Олега Михайлова. От городской Думы депутаты Валентина Александрова и Валерий Тюменцев поздравили авторов с открытием выставки.

«Ранее с инициативной группой на рабочей встрече мы обсуждали место установки памятника князю Довмонту. Тогда с просьбой оказать содействие ко мне обратились член Союза писателей России Анатолий Рахматуллин, скульптор Андрей Мартьянов, директор охранного предприятия ООО «Довмонт» Андрей Правдюк. По словам скульптора, самая удачная территория для установки монумента – сквер на Поземского», – написала Елена Полонская.

Псковский князь Довмонт вошёл в историю как талантливый полководец. Неоднократно разбивал литовцев и немцев. Был погребён в Пскове в Троицком соборе, где хранятся его меч и одежда. Церковь причислила его к лику святых.

«Целиком поддерживаю предложение инициативной группы установить памятник Довмонту! Дата общественных обсуждений по данному вопросу мною уже назначена. 8 февраля в 18 часов в выставочном зале на Ленина, 1 пройдут публичные слушания. Надеюсь, псковичи поддержат инициативу. Свои предложения и мнения можно оставлять под постом. Участникам, желающим присутствовать очно, рекомендуется заранее, до 7 февраля, сообщить об этом в оргкомитет по телефону 66-40-25 или 66-71-04.

Письменные замечания и отзывы направляйте до 8 февраля в городскую Думу (Некрасова, 14). Нам важно посоветоваться с горожанами и учесть все мнения жителей города!» – обратилась глава города к горожанам.