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Общество

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст устроит модный показ с участием бомжей

 

Рэпер Канье Уэст помогает бездомным. Фото TMZ.com

Американский рэпер Канье Уэст решил устроить модный показ при участии бездомных. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на портал TMZ.

Основатель бренда Skid Row Fashion Week Дэвид Сабастиан, с которым работает хип-хоп-артист, заявил, что все средства, вырученные от коллаборации с Канье Уэстом, пойдут на помощь обитателям лос-анджелесского района Скид Роу. Эта часть города известна тем, что в ней проживают бедные, там же бездомных людей нанимают на работу.

Коллекция будет представлена 22 февраля. В показе примут участие бездомные, сотрудничающие с маркой Skid Row Fashion Week.

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