Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст устроит модный показ с участием бомжей
Американский рэпер Канье Уэст решил устроить модный показ при участии бездомных. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на портал TMZ.
Основатель бренда Skid Row Fashion Week Дэвид Сабастиан, с которым работает хип-хоп-артист, заявил, что все средства, вырученные от коллаборации с Канье Уэстом, пойдут на помощь обитателям лос-анджелесского района Скид Роу. Эта часть города известна тем, что в ней проживают бедные, там же бездомных людей нанимают на работу.
Коллекция будет представлена 22 февраля. В показе примут участие бездомные, сотрудничающие с маркой Skid Row Fashion Week.
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