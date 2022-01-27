Великолукские звёздочки образцовой студии «Созвездие» привезли медали и кубки с первенства Псковской области
22 января воспитанники образцовой студии спортивного бального танца «Созвездие» приняли участие в первенстве Псковской области по танцевальному спорту. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на пресс-центр ГДК имени Ленина.
Для многих участников это был новый опыт, новая ступень в развитии. Ребятам представилась возможность проверить свои силы и продемонстрировать судьям новую программу танцев. Но, несмотря на её сложность, все прекрасно справились и получили высокую судейскую оценку.
В массовом спорте юным танцорам удалось завоевать 20 медалей, из них 17 золотых, две серебряные и одну бронзовую. Также ребята приняли участие в соревнованиях на кубки танцев и замечательно выступили – копилка студии пополнилась 12 кубками! В соревнованиях по танцам ча-ча-ча и полька весь пьедестал заняли воспитанники «Созвездия»!
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Великолукские звёздочки образцовой студии «Созвездие» привезли медали и кубки с первенства Псковской области
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