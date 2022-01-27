Великолукские звёздочки образцовой студии «Созвездие» привезли медали и кубки с первенства Псковской области

22:29, 27 января 2022, ПАИ

22 января воспитанники образцовой студии спортивного бального танца «Созвездие» приняли участие в первенстве Псковской области по танцевальному спорту. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на пресс-центр ГДК имени Ленина.

Для многих участников это был новый опыт, новая ступень в развитии. Ребятам представилась возможность проверить свои силы и продемонстрировать судьям новую программу танцев. Но, несмотря на её сложность, все прекрасно справились и получили высокую судейскую оценку.

В массовом спорте юным танцорам удалось завоевать 20 медалей, из них 17 золотых, две серебряные и одну бронзовую. Также ребята приняли участие в соревнованиях на кубки танцев и замечательно выступили – копилка студии пополнилась 12 кубками! В соревнованиях по танцам ча-ча-ча и полька весь пьедестал заняли воспитанники «Созвездия»!