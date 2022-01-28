Самому юному участнику псковской команды по брейкингку семь лет

01:30, 28 января 2022, ПАИ

Самому юному участнику псковской команды по брейкингку семь лет. Об этом сообщила руководитель хип-хоп центра «…Хоть отбавляй» Кристина Кочнева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 27 января.

По словам Кристины, которая завоевала «золото» на чемпионате Северо-Запада в номинации «Женщины 19 лет и старше 1х1», псковская команда два года не привозила такое большое число наград с турниров.

«В этот раз подготовка была серьезная, конкуренция была достойная, участвовали восемь регионов, в нашей делегации было 26 человек, и мы взяли 26 медалей, самому маленькому семь лет, самому старшему – 29», - отметила Кристина Кочнева.

У танцоров плотный соревновательный календарь. В середине февраля псковичи поедут на всероссийские соревнования по брейкингу в Новосибирск. В марте спортсменов вновь примет Архангельск.