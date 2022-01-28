Фотофакт. В Сосновоборской школе прошли классные часы, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда
В Сосновоборской школе прошли классные часы, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда, сообщила газета «Призыв». Школьникам Себежского района рассказали о самых трагических страницах истории Великой Отечественной войны.
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