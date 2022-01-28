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Общество

Чудовищная реклама пива появилась сегодня в Майкопе

Жителей Майкопа возмутила эта реклама, установленная в День снятия блокады Ленинграда. Фото: «Москва 24»

Родина-мать с пивом возмутила жителей Майкопа, сообщает сегодня издание «Подъём». Горожане отмечают, что «креативный» рисунок появился на стенде кафе в День снятия блокады Ленинграда. На рекламном щите мелом изображена Родина-мать с кружкой пива вместо текста военной присяги в руке.

Рисунок уже убрали, сообщили корреспондентам в адыгейском кафе «Пиво&Сыр», разместившем рекламный стенд. Представители заведения извинились за инцидент.

«Изображение стёрли. Из посетителей никто не обращался к нам с этим вопросом. Просто позвонили, начальство распорядилось убрать рисунок. Больше этой картинки нет и не будет никогда. Мы приносим наши извинения, что так произошло», – сказали в кафе.

 

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