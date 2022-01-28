Почти 274 тысячи псковичей привились от коронавируса

07:26, 28 января 2022, ПАИ

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 280 429 псковичей, 1 259 из них привились 27 января. Полностью вакцинацию от коронавируса прошли 273 868 человек, 245 из них - 27 января. Ревакцинированы 38 038 человек, в том числе 1 311 - 27 января. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Израсходовано 79,1% от поступившей в регион вакцины.

«Динамика вакцинации продолжает идти вверх. Это хорошие новости! Сегодня это наш главный инструмент противодействия коронавирусу», - констатировал Михаил Ведерников.

